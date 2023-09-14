BNN menggerebek pesta narkoba yang digelar di hotel berbintang, Rabu (13/9). Penggerebekan di dua kamar hotel di Surabaya, Jawa Timur. Dua kamar yang digerebek berada di lantai enam dan sembilan
Petugas mengamankan 12 orang dari dua kamar itu. Hasil tes urine di lokasi, tujuh pria dan tiga wanita positif narkoba. Penggerebekan diduga bocor sehingga pelaku berhasil membuang barang bukti.
Kontributor: Yudha Prawira
Produser: B.Lilia Nova
(fru)
