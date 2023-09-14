...

BNN Gerebek Pesta Narkoba di Hotel Berbintang Surabaya, 12 Orang Diamankan

Yudha Prawira, Jurnalis · Kamis 14 September 2023 07:00 WIB
BNN menggerebek pesta narkoba yang digelar di hotel berbintang, Rabu (13/9). Penggerebekan di dua kamar hotel di Surabaya, Jawa Timur. Dua kamar yang digerebek berada di lantai enam dan sembilan
 
Petugas mengamankan 12 orang dari dua kamar itu. Hasil tes urine di lokasi, tujuh pria dan tiga wanita positif narkoba. Penggerebekan diduga bocor sehingga pelaku berhasil membuang barang bukti.
 
Kontributor: Yudha Prawira
Produser: B.Lilia Nova

(fru)

