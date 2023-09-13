...

Mencicipi Lezatnya Nasi Siram Seafood Khas Pangkal Pinang

Haryanto, Jurnalis · Rabu 13 September 2023 13:16 WIB
Perpaduan ragam seafood yang diracik dengan bumbu khas Pangkal Pinang, tercipta kuliner yang wajib anda coba. Berlokasi di sebuah kafe di jalan Stania Bukit Baru, Taman Bunga Pangkal Pinang
 
Menu nasi siram seafood menjadi rekomendasi untuk menikmati makan siang. Dengan menggunakan kuah kaldu lalu dicampur berbagai lauk seperti cumi, udang, bakso menambah kenikmatan 
 
Reporter : Haryanto 
Producer : Erlangga Agung Asmoro 

(rns)

