Perpaduan ragam seafood yang diracik dengan bumbu khas Pangkal Pinang, tercipta kuliner yang wajib anda coba. Berlokasi di sebuah kafe di jalan Stania Bukit Baru, Taman Bunga Pangkal Pinang
Menu nasi siram seafood menjadi rekomendasi untuk menikmati makan siang. Dengan menggunakan kuah kaldu lalu dicampur berbagai lauk seperti cumi, udang, bakso menambah kenikmatan
Reporter : Haryanto
Producer : Erlangga Agung Asmoro
(rns)
