Indahnya Pantai Padang Raya yang Berada di Pesisir Barat Lampung

Enrico Ngantung , Jurnalis · Rabu 13 September 2023 12:45 WIB
Berkunjung ke pulau Sumatera dengan semua alam yang dimiliki tentu menjadi tujuan destinasi. Seperti salah satunya pantai Padang Raya yang berada di Pesisir Barat, Lampung 
 
Hamparan pasir putih diiringi hempasan ombak menjadikan pantai Padang Raya surga yang tersembunyi. Lokasinya yang berjarak sepuluh kilometer dari kota Krui, dapat ditempuh sekitar 15 menit 
  
Pantai Padang Raya yang masih alami ini tidak dipungut biaya, diharapkan pengunjung bisa menjaga kelestariannya   
 
Reporter : Enrico Ngantung  
Producer : Erlangga Agung Asmoro

(rns)

