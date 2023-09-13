Berkunjung ke pulau Sumatera dengan semua alam yang dimiliki tentu menjadi tujuan destinasi. Seperti salah satunya pantai Padang Raya yang berada di Pesisir Barat, Lampung

Hamparan pasir putih diiringi hempasan ombak menjadikan pantai Padang Raya surga yang tersembunyi. Lokasinya yang berjarak sepuluh kilometer dari kota Krui, dapat ditempuh sekitar 15 menit

Pantai Padang Raya yang masih alami ini tidak dipungut biaya, diharapkan pengunjung bisa menjaga kelestariannya

Reporter : Enrico Ngantung

Producer : Erlangga Agung Asmoro

(rns)

