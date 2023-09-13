Ratusan orangtua dan para siswa menggelar aksi unjuk rasa di SDN Cibeureum 1, Kota Bogor, Jawa Barat, Rabu(13/9). Mereka demo buntut dipecatnya guru honorer bernama Mohamad Reza Ernanda secara sepihak oleh kepala sekolah.

Guru itu dipecat diduga karena melaporkan kecurangan pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Wali Kota Bogor Bima Arya dan Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bogor langsung mendatangi sekolah dan menggelar rapat dengan pihak sekolah terkait pemecatan tersebut.

(mhd)

Follow Berita Okezone di Google News