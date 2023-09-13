...

Bima Arya Temui Guru SDN 1 Cibeureum yang Dipecat Kepala Sekolah karena Laporkan Pungli

Putra Ramadhani Astyawan, Jurnalis · Rabu 13 September 2023 21:45 WIB
Ratusan orangtua dan para siswa menggelar aksi unjuk rasa di SDN Cibeureum 1, Kota Bogor, Jawa Barat, Rabu(13/9). Mereka demo buntut dipecatnya guru honorer bernama Mohamad Reza Ernanda secara sepihak oleh kepala sekolah. 
 
Guru itu dipecat diduga karena melaporkan kecurangan pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Wali Kota Bogor Bima Arya dan Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bogor langsung mendatangi sekolah dan menggelar rapat dengan pihak sekolah terkait pemecatan tersebut.

