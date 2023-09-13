Pengamat politik Rocky Gerung selesai menjalani pemeriksaan penyidik Bareskrim selama kurang lebih 9 jam terkait dugaan ujaran berita bohong. Dalam pemeriksaan hari ini, Rocky dicecar sebanyak 70 pertanyaan oleh penyidik.

Pemeriksaan hari ini merupakan lanjutan dari pemeriksaan sebelumnya tanggal 6 September 2023. Diketahui, Rocky diperiksa terkait tentang Pasal 14, 15 peraturan pemerintah Nomor 1 Tahun 1946 tentang penyebaean berita bohong.

(mhd)

