Seorang Ibu Tinggalkan 2 Anak karena Tersandung Kasus Narkoba

Rizki Kurnia, Jurnalis · Rabu 13 September 2023 20:00 WIB
Polres Singkawang, Kalimantan Barat, berhasil meringkus 5 tersangka pengedar narkoba, Rabu (13/9). Ironisnya, satu dari 5 tersangka adalah seorang ibu yang memiliki 2 balita. Karena tertangkap, ia terpaksa menitipkan 2 balitanya kepada keluarganya
 
Pasalnya, sang suami juga telah tertangkap sebelumnya dengan kasus yang serupa. Perempuan tersebut mengaku nekat menjual narkoba lantaran terdesak kebutuhan hidup
 
Kelima tersangka dijerat pasal 112 dan 114 Undang-Undang Narkotika, dan terancam maksimal hukuman mati
 
Kontributor: Rizki Kurnia
Produser: Dinda Elita

