Polres Singkawang, Kalimantan Barat, berhasil meringkus 5 tersangka pengedar narkoba, Rabu (13/9). Ironisnya, satu dari 5 tersangka adalah seorang ibu yang memiliki 2 balita. Karena tertangkap, ia terpaksa menitipkan 2 balitanya kepada keluarganya
Pasalnya, sang suami juga telah tertangkap sebelumnya dengan kasus yang serupa. Perempuan tersebut mengaku nekat menjual narkoba lantaran terdesak kebutuhan hidup
Kelima tersangka dijerat pasal 112 dan 114 Undang-Undang Narkotika, dan terancam maksimal hukuman mati
Kontributor: Rizki Kurnia
Produser: Dinda Elita
(rns)
Follow Berita Okezone di Google News
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Follow