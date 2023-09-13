Gubernur non aktif Papua, Lukas Enembe dituntut 10 tahun dan 6 bulan penjara poleh tim JPU KPK. Lukas juga dituntut untuk membayar denda Rp1 miliar subsider enam bulan kurungan

Lukas terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Lukas diyakini menerima suap dan gratifikasi sejumlah proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemprov Papua

Tuntutan itu disampaikan oleh Jaksa Wawan Yunarwanto. Jaksa juga menuntut agar Lukas Enembe dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti

Lukas dituntut agar membayar uang pengganti sebesar Rp47,8 miliar

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News