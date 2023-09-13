...

Badai Mediterania Hancurkan Kota Pesisir Derna, Libya

Betty Usman, Jurnalis · Rabu 13 September 2023 16:30 WIB
Kota Derna, Libya dilanda banjir Selasa (12/9) setelah badai besar Mediterania. Badai itu menghancurkan bendungan, bangunan dan menyapu bersih seperempat kota pesisir timur Libya. 
 
Penduduk kota Derna memeriksa lingkungan mereka yang hancur. Sebuah video yang diunggah di medsos memperlihatkan warga di sekitar bangunan rusak, mobil terbalik, dan jalanan tertutup puing di kota berpenduduk sekitar 125.000 jiwa itu. Beberapa warga berusaha mencari anggota keluarga yang hilang.
 
Petugas medis senior mengatakan kepada Reuters, lebih dari 2.000 orang tewas.

