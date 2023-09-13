Truk angkut alat perontok padi hantam dua motor dan gardu listrik, Rabu (13/9). TKP di Jalur Pantura Jamblang, Cirebon, Jawa Barat. Truk nopol H 9059 KA rusak parah di bagian depan.

Pengemudi Muhammad Nur Koleh diduga mengantuk dan hilang kendali. Truk menghantam dua motor dan baru berhenti setelah tabrak gardu listrik. Kernet truk dan seorang pengendara motor luka parah.

Kontributor: Toiskandar

Produser: B.Lilia Nova

(fru)

