Dokter gadungan di Klinik Pertamina Cepu, Jateng ditangkap. Penangkapan saat pelaku perpanjang kontrak di PT PHC Surabaya. Dokter gadungan inisial S ternyata lulusan SMA dan mantan residivis.

S pernah di penjara kasus yang sama di Kalimantan Timur. Pelaku direkrut daring pada 2020 saat Covid-19 melanda. Saat ini, Rabu (13/9) perusahaan menyebut akan mengikuti proses hukum yang berlaku.

