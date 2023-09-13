Polda Jambi menangkap enam pelaku pembakaran hutan dan lahan, Rabu (13/9). Pelaku ditangkap di berbagai wilayah di Provinsi Jambi. Di antaranya di Tanjab Barat, Batanghari, Muarojambi, Sarolangun dan Tebo.

Polda Jambi menegaskan serius menangani karhutla di wilayahnya. Berkas perkara keenam pelaku akan segera dilimpahkan ke kejaksaan.

Kontributor: Azhari Sultan Jambi

Produser: B.Lilia Nova

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News