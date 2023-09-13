Kemarau membuat warga kesulitan mendapatkan air bersih. Salah satunya di Desa Tragih, Robatal, Sampang, Madura. Sungai mengering membuat warga kian sulit mendapatkan air bersih.

Demi mendapatkan air, warga menggali lubang kecil di pinggir sungai. Setelah lubang digali, air digunakan untuk mandi dan kebutuhan lainnya. Saat ini Rabu (13/9) warga masih melakukan hal yang sama demi mendapatkan air.

Kontributor: Diwan Mohammad Zahri

Produser: B.Lilia Nova

