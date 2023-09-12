Timnas Jerman menjalani latihan perdana selepas kepergian Hansi Flick jelang partai ujicoba kontra Prancis di Signal Iduna Park, Dortmund

Pelatih interim Rudi Voller memimpin sesi latihan tim panser. Voller sebelumnya menjabat Direktur Olahraga yang mendukung kerja Flick.

Dipecatnya Hansi Flick mempengaruhi suasana dan stabilitas tim serta berdampak pada moral para pemain jelang lawan tim kuat Prancis.

Kapten tim Ilkay Gundogan menyebut para pemain sedih, frustrasi, dan kecewa dengan kondisi yang menimpa tim.

Produser: Andika Gesta

