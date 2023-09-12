Timnas Prancis melakukan latihan jelang melawan Jerman di laga uji coba. Pertemuan kedua tim akan digelar di Signal Iduna Park, pada Rabu (13/9/2023) dinihari WIB.

Les Bleus membawa momentum positif ke Dortmund berkat kemenangan yang diraih di laga Kualifikasi Eropa 2024 pekan lalu. Bintang Timnas Prancis, Antoine Griezmann mengatakan pertandingan nanti bakal berjalan sengit.

Menurutnya, meski bertajuk pertandingan uji coba, duel kedua tim selalu disuguhi permainan keras di lapangan.

------------

Produser : Febry Rachadi

ve: fani g.

(sfn)

