Dinyatakan Tidak Lolos Tes Doping, Paul Pogba Dibayangi Hukuman Empat Tahun Larangan Bermain

Febry Rachadi, Jurnalis · Selasa 12 September 2023 13:45 WIB
Paul Pogba telah dinyatakan tidak lolos tes doping oleh NADO, badan anti-doping Italia. Gelandang Juventus itu dinyatakan positif menggunakan zat terlarang.
 
Pemain asal Prancis itu  menjalani tes doping usai laga Juventus kontra Udinese, pada 21 Agustus lalu.  Dalam tes tersebut, mendeteksi adanya testosteron, hormon yang meningkatkan daya tahan tubuh para atlet.
 
Pogba akan melakukan tes doping kedua untuk memastikan lagi. Jika terbukti menggunakan doping, Pogba akan terancam hukuman larangan bermain sampai empat tahun
 
Produser : Febry Rachadi
