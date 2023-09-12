LeBron James dikabarkan siap memperkuat timnas basket Amerika Serikat di Olimpiade Paris 2024. James belum pernah bermain untuk Tim basket AS sejak ia memenangkan medali emas di Olimpiade London 2012.

Bintang Los Angles Lakers itu kabarnya juga mengajak sejumlah bintang NBA untuk bergabung. James telah mengajak Curry dan Kevin Durant untuk membela timnas AS di Olimpiade Paris 2024.

Timnas Basket AS bakal diperkuat dengan para pemain bintangnya usai gagal juara Piala Dunia Basket 2023.

------------

Produser : Febry Rachadi

ve: fani g.

(sfn)

Follow Berita Okezone di Google News