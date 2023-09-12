Bareskrim Polri membongkar sindikat narkotika jaringan internasional Fredy Pratama alias Miming. Pengungkapan ini merupakan hasil kerja sama dengan Royal Malaysia Police, Royal Malaysian Customs Departement Royal Thai Police, US-DEA, dan instansi lainnya.

Dari kegiatan ini, Polri mengamankan 10,2 ton sabu dari pengungkapan kasus sindikat narkoba internasional Fredy Pratama sejak 2020 hingga 2023. Sabu sebanyak 10,2 ton tersebut sudah dimusnahkan dan tersisa 120 kg. Selain itu, pihaknya juga telah memusnahkan sebanyak 116.346 butir ekstasi.

Reporter: Riana Rizkia

Produser: Kristo Suryokusumo

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News