Kebakaran di Kawasan Gunung Bromo Masih Berlanjut

Avirista Midaada, Jurnalis · Selasa 12 September 2023 15:16 WIB
Kebakaran di kawasan Gunung Bromo belum padam dan makin meluas. Api masih membakar bukit dengan kemiringan hingga 60 derajat. Petugas yang mencoba mendekati lokasi kebakaran kesulitan karena area yang terbakar cukup terjal dan landai di perbukitan. 
 
Tiupan angin membuat api membesar dan menghanguskan pohon setinggi dua meter lebih. Angin kencang juga membuat sejumlah titik api di Jemplang, kembali menyala usai berhasil dipadamkan. 
 
Kontributor: Avirista Midaada
Produser: Kristo Suryokusumo

(rns)

