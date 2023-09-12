Video amatir merekam jenazah seorang remaja tergeletak di jalan, Senin (11/9). Korban Aji Suprianto (15) mengadang truk untuk menumpang. TKP di Jalan Plumpang, Semper Raya, Koja, Jakarta Utara.

Awalnya korban dan dua rekannya mau menumpang truk dari arah Semper. Nahas truk tidak bisa berhenti mendadak hingga korban terlindas.

Saat ini, Selasa (12/9) polisi masih memburu truk dan sopir yang kabur.

Kontributor: Sofyan Firdaus

Produser: B. Lilia Nova

(fru)

