Rahmat Kurniawan Abadi TKI asal Jember yang disekap di Rusia, kini sudah berada di KBRI Moskow. Korban belum dapat dipulangkan ke Indonesia karena masih menjalani proses panjang dan pemeriksaan.

Rahmat Kurniawan merupakan warga Desa Ampel, Kecamatan Wuluhan, Jember yang mengaku berangkat ke Rusia melalui penyalur tenaga kerja di Banyuwangi.

Usai berita penyekapan tersebut, muncul 2 foto wanita yang diduga sebagai penyalur korban ke Rusia.

