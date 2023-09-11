Jelang lawatan Argentina ke markas Bolivia dalam lanjutan Kualifikasi Piala Dunia 2026 Lionel Messi diragukan untuk tampil.

Sang kapten mengalami kelelahan hingga minta diganti di laga sebelumnya lawan Ekuador. Messi sendiri telah bermain 12 kali dalam kurun waktu 49 hari.

Meski begitu pelatih timnas Argentina, Lionel Scaloni menyebut Messi

tetap ikut pergi bersama tim. Scaloni berharap sang kapten bisa bermain meski akan melakoni laga berat di La Paz yang berketinggian 3.640 meter di atas permukaan laut.

