Hadirnya Aaliyah Massaid dalam acara prosesi mitoni Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah menjadi perhatian publik begitu juga bagi keluarga Gen Halilintar yang ditemui di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Minggu (10/9/2023)
Ditanya perihal kedekatan putranya dengan Aaliyah Massaid, begini tanggapan Halilintar Anofial Asmid dan keluarganya
Reporter : Selvanius Kopong Basar
Producer : Erlangga Agung Asmoro
(rns)
Follow Berita Okezone di Google News
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Follow