Kehadiran Aaliyah Massaid sebagai tamu undangan dalam prosesi mitoni Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah menarik perhatian awak media.

Bahkan kabar perjodohan Aaliyah dengan Thariq Halilintar yang menjadi pertanyaan publik hingga menuai polemik

Sayangnya, putri Reza Artamevia ini enggan membahas soal kedekatannya dengan keluarga Thariq Halilintar. Saat ditemui di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Minggu (10/9/2023)

Reporter : Selvanius Kopong Basar

Producer : Erlangga Agung Asmoro

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News