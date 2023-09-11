...

Presiden Joko Widodo Resmikan Bansos Beras 10 Kg Tahap 2

Edho Ramalan, Jurnalis · Senin 11 September 2023 12:15 WIB
Presiden Joko Widodo meresmikan bantuan sosial (bansos) beras 10 kilogram tahap 2 untuk 21,35 juta keluarga penerima manfaat (KPM) di gudang Perum Bulog DKI Jakarta dan Banten, Senin (11/9/2023). 
 
Sebelum meluncurkan bansos beras tahap kedua, Presiden juga mengecek ketersediaan beras di gudang Bulog DKI Jakarta dan Banten. Setelah itu, Presiden menemui warga penerima bantuan pangan yang berada di lokasi dan berbincang dengan mereka. 
 
Reporter: Edho Ramalan
Produser: Kristo Suryokusumo

