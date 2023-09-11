Presiden Joko Widodo meresmikan bantuan sosial (bansos) beras 10 kilogram tahap 2 untuk 21,35 juta keluarga penerima manfaat (KPM) di gudang Perum Bulog DKI Jakarta dan Banten, Senin (11/9/2023).

Sebelum meluncurkan bansos beras tahap kedua, Presiden juga mengecek ketersediaan beras di gudang Bulog DKI Jakarta dan Banten. Setelah itu, Presiden menemui warga penerima bantuan pangan yang berada di lokasi dan berbincang dengan mereka.

Reporter: Edho Ramalan

Produser: Kristo Suryokusumo

(rns)

