"Hackney Diamonds" Album Terbaru The Rolling Stones Diluncurkan

Betty Usman, Jurnalis · Senin 11 September 2023 18:36 WIB
Band legendaris The Rolling Stones meluncurkan album terbaru setelah 18 tahun vakum. Album berjudul "Hackney Diamonds" ini diluncurkan di Hackney Empire, London, Rabu (6/9).
 
Ini album pertama sejak kematian drummer Charlie Watts.
Mick Jagger, Keith Richards dan Ronnie Wood, anggota inti band hadir di teater London, sebelum pemutaran perdana video single "Angry," yang menampilkan aktris Sydney Sweeney.
 
Kematian Watts tahun 2021 telah mendorong band tersebut untuk merekam musik baru. Mantan pemain bass Stones Bill Wyman, drummer baru Steve Jordan, mantan anggota Beatle Paul McCartney dan Stevie Wonder semuanya terlibat dalam permbuatan album tersebut. Produser Andrew Watt pimpin pembuatan album berisi 12 lagu, yang direkam di  London, Los Angeles, dan Nassau.
 
Para penggemar tidak sabar menunggu peluncuran album sejak iklan samar muncul di koran lokal, Agustus lalu.

