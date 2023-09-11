...

Dugaan Pungli di SMKN 1 Kota Depok, Begini Penjelasan Pihak Sekolah

Iyung Rizky, Jurnalis · Senin 11 September 2023 23:15 WIB
Dugaan adanya pungutan liar kepada siswa SMK 1 Kota Depok sebesar Rp2,8 juta ternyata untuk memenuhi kebutuhan sekolah yang tidak terpenuhi dana BOS. Pihak Sekolah mengatakan kebutuhan sekolah yang tidak terpenuhi dana BOS sekitar Rp4,3 miliar
 
Orangtua siswa yang tidak setuju, sempat adu mulut dengan pihak sekolah saat rapat pembahasan pungutan tersebut. Pihak sekolah mengaku pungutan baru dilakukan pada ajaran sekolah tahun ini.
 
Kontributor: Iyungrizki
Produser : Hendra Kambil

(fru)

