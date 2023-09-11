Dugaan adanya pungutan liar kepada siswa SMK 1 Kota Depok sebesar Rp2,8 juta ternyata untuk memenuhi kebutuhan sekolah yang tidak terpenuhi dana BOS. Pihak Sekolah mengatakan kebutuhan sekolah yang tidak terpenuhi dana BOS sekitar Rp4,3 miliar

Orangtua siswa yang tidak setuju, sempat adu mulut dengan pihak sekolah saat rapat pembahasan pungutan tersebut. Pihak sekolah mengaku pungutan baru dilakukan pada ajaran sekolah tahun ini.

Kontributor: Iyungrizki

Produser : Hendra Kambil

(fru)

