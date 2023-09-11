...

Ungkap Ada 3,6 Juta Jiwa Pengguna Narkoba, Jokowi Singgung Banyak Aparat Terlibat

Raka Dwi Novianto, Jurnalis · Senin 11 September 2023 22:00 WIB
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan bahwa berdasarkan data badan narkotika nasional (BNN) tercatat 3,6 juta jiwa pengguna narkoba. Hal tersebut diungkapkan Presiden Jokowi saat memimpin Rapat Terbatas terkait Penanganan Narkoba, di Istana Merdeka, Senin (11/9).
 
Karena banyaknya pengguna narkoba itu, kata Jokowi, lapas menjadi over kapasitas. Dirinya pun mengajak para pemangku kepentingan untuk mencari terobosan.
 
Jokowi juga menyebut banyak oknum aparat penegak hukum yang terlibat kasus narkoba. Maka, dirinya berharap adanya penegakan hukum yang tegas untuk memberikan efek jera.
 
