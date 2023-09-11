Sebuah kabel yang membentang di Jalan Matraman Raya, Jatinegara, Jakarta

Timur tiba tiba jatuh ke jalan raya. Akibatnya, seorang pengendara ojol lehernya terjerat oleh kabel optik hingga terjatuh.

Belum diketahui penyebab jatuhnya kabel optik sepanjang 10 meter tersebut, jatuhnya kebel membuat kemacetan panjang disekitar lokasi.

Kontributor: Sofyan Firdaus

Produser : Hendra Kambil

(fru)

