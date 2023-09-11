Puskesmas Kecamatan Pademangan mengalami lonjakan pasien dengan ISPA. Hal ini tak lepas dari buruknya kualitas udara di Jakarta belakangan ini.

Pada Senin (11/9/2023) tercatat 500 pasien yang datang berobat di mana 64 di antaranya merupakan pasien dengan gejala ISPA.

Guna meminimalisir terjangkit ISPA pihak kecamatan mengimbau masyarakat agar mengenakan masker saat beraktivitas di luar rumah.

Reporter : Sofyan Firdaus

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News