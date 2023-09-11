...

Lebih dari 2 Ribu Warga Tewas Pasca Gempa 6,8 M di Maroko

Betty Usman, Jurnalis · Senin 11 September 2023 15:45 WIB
Petugas SAR mengeluarkan dua mayat lagi dari reruntuhan di Amizmiz, Maroko, lebih dari 24 jam setelah gempa mematikan berkekuatan 6,8 guncang negara itu.
 
Gempa ini adalah yang paling mematikan dalam lebih dari enam dekade. Petugas penyelamat kerahkan anjing pelacak untuk menemukan korban selamat. Jumlah korban tewas bertambah menjadi 2.122 orang dan 2.421 orang luka-luka.
 
Pemerintah Maroko mengumumkan tiga hari berkabung. Raja Mohammed VI meminta warganya mendoakan para korban gempa di masjid seluruh negeri.

