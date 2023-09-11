Kericuhan terjadi saat Presiden Jokowi membagikan paket sembako di Gedung Bulog, Dramaga, Bogor, Senin (11/9) siang.
Saat pasukan pengamanan presiden (Paspampres) membagikan bingkisan masyarakat yang didominasi ibu-ibu ini sempat menghadang mobil Presiden yang berisi sembako
Kericuhan terjadi akibat warga yang berkumpul bukan hanya warga yang mendapat undangan dari pemerintah melainkan warga yang tidak mendapat undanganpun turut memenuhi lokasi tersebut.
Kontributor: Wildan Hidayat
Produser: Kristo Suryokusumo
(rns)
