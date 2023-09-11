...

Kericuhan Terjadi saat Presiden Bagikan Paket Sembako di Bogor, Jawa Barat

Wildan Hidayat, Jurnalis · Senin 11 September 2023 13:15 WIB
Kericuhan terjadi saat Presiden Jokowi membagikan paket sembako di Gedung Bulog, Dramaga, Bogor, Senin (11/9) siang.
 
Saat pasukan pengamanan presiden (Paspampres) membagikan bingkisan masyarakat yang didominasi ibu-ibu ini sempat menghadang mobil Presiden yang berisi sembako
 
Kericuhan terjadi akibat warga yang berkumpul bukan hanya warga yang mendapat undangan dari pemerintah melainkan warga yang tidak mendapat undanganpun turut memenuhi lokasi tersebut.
 
Kontributor: Wildan Hidayat
Produser: Kristo Suryokusumo

(rns)

Berita Terkait

