Timnas Spanyol mengheningkan cipta selama semenit untuk menghormati korban gempa Maroko sesaat sebelum memulai sesi latihan di Las Rozas.

Skuad Luis de la Fuente menunjukkan solidaritas untuk peristiwa yang telah menewaskan lebih dari 2000 korban jiwa tersebut.

La Furia Roja berkumpul jelang lanjutan kualifikasi Piala Eropa 2024. Spanyol dijadwalkan akan meladeni Siprus pada Rabu (13/9) dini hari WIB mendatang.

