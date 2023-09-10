Pasangan Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah sukses menggelar prosesi mitoni, yang berlansung di Hotel Sheraton, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Minggu (10/9/2023).
Proses mintoni digelar secara tertutup dan hanya dihadiri kedua keluarga besar. Dengan mengenakan pakaian adat Jawa bernuansa Ungu, yang merupakan keinginan dari Aurel Hermansyah.
Reporter : Selvianus Kopong Basar
Producer : Erlangga Agung Asmoro
(fru)
Follow Berita Okezone di Google News
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Follow