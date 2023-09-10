Keluarga-keluarga di Marrakesh menghabiskan malam kedua hingga Minggu dini hari (10/9), di jalan-jalan yang paling mematikan di Maroko. Warga khawatir rumah mereka tidak lagi aman untuk kembali.

Warga Marrakesh, 70 km dari pusat gempa, khawatir gempa merusak rumah mereka hingga tidak bisa ditinggali lagi. Atau gempa susulan dapat menghancurkan mereka dalam beberapa jam atau hari mendatang.

Gempa Jumat (8/9/2023) adalah yang terburuk di negara Afrika utara sejak 1960. Mouhamad Ayat Elhaj, 51, tidur di jalanan bersama keluarganya di dekat medina bersejarah kota itu.

(fru)

