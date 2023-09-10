Polisi kembali menggelar olah TKP di di Bukit Teletubbies, savana Gunung Bromo. Olah TKP guna menemukan fakta dan bukti baru. Hal ini setelah kondisi TKP sudah memungkinkan karena api sudah padam.

Untuk sementara polisi masih menetapkan seorang tersangka yang merupakan manajer WO pre wedding prewedding. Polisi juga masih memeriksa 5 orang lainya dan mendatangkan ahli pidana terkait kasus kebakaran savana ini.

Reporter : Hana Purwadi

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News