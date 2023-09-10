PDIP bakal menggelar Rakernas ke-4 pada akhir September 2023 mendatang. Rakernas merupakan bagian dari konsolidasi Rakerda yang tengah dilaksanakan.

Pelaksanaan Rakernas ini jatuh bersamaan dengan peringatan Hari Tani. Dalam rakernas akan dilakukan pembekalan bakal calon legislatif.

Hal ini untuk memahami peta pada setiap masing-masing dapilnya sekaligus untuk memenangkan Ganjar Pranowo sebagai Presiden.

Reporter : Jonathan Simanjuntak

Produser: Reza Ramadhan

