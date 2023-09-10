...

PDIP Bakal Gelar Rakernas ke-4 di Kemayoran, Konsolidasi Pemenangan Ganjar Pranowo

Jonathan Simanjuntak, Jurnalis · Minggu 10 September 2023 18:34 WIB
PDIP bakal menggelar Rakernas ke-4 pada akhir September 2023 mendatang. Rakernas merupakan bagian dari konsolidasi Rakerda yang tengah dilaksanakan. 
 
Pelaksanaan Rakernas ini jatuh bersamaan dengan peringatan Hari Tani. Dalam rakernas akan dilakukan pembekalan bakal calon legislatif.
 
Hal ini untuk memahami peta pada setiap masing-masing dapilnya sekaligus untuk memenangkan Ganjar Pranowo sebagai Presiden.
 
