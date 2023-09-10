...

Ratusan Warga Ikuti Jalan Sehat Partai Perindo di Jalan Yos Sudarso

Carlos Roy Fajarta, Jurnalis · Minggu 10 September 2023 11:44 WIB
A A A
Ratusan warga ikuti Jalan Sehat Partai Perindo di Jalan Yos Sudarso, Minggu (9/10). Sebanyak kurang lebih 700 masyarakat mengikuti kegiatan Jalan Sehat Perindo.
 
Ratusan warga sudah mulai berkumpul sejak pukul 06.30 WIB. Lokasi digelar di Kantor Sekretariat Pemenangan Relawan Antonius Valencia Center.
 
Hadir di lokasi Ketum Perindo Hary Tanoesoedibjo beserta jajaran pengurus Perindo. 
 
Reporter: Carlos Roy Fajarta
Produser: Akira Aulia W 

(fru)

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

Bongkar Ijazah Jokowi, Kuasa Hukum Roy Suryo: Ada Dokumen Kunci di Belanda!

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

