Ratusan warga ikuti Jalan Sehat Partai Perindo di Jalan Yos Sudarso, Minggu (9/10). Sebanyak kurang lebih 700 masyarakat mengikuti kegiatan Jalan Sehat Perindo.

Ratusan warga sudah mulai berkumpul sejak pukul 06.30 WIB. Lokasi digelar di Kantor Sekretariat Pemenangan Relawan Antonius Valencia Center.

Hadir di lokasi Ketum Perindo Hary Tanoesoedibjo beserta jajaran pengurus Perindo.

