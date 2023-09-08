Timnas Indonesia sukses menaklukkan Turkmenistan dengan skor 2-0 pada laga FIFA Matchaday yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Jawa Timur. Skuad Garuda membuka keunggulan melalui gol cantik Dendy Sulistyawan di menit ke-19.

Keunggulan Timnas Indonesia bertahan hingga turun minum. Tim besutan Shin Tae-yong kembali menambah gol lewat tendangan keras kaki kiri Egy Maulana Vikry di injury time.

Hingga peluit panjang berbunyi tak ada lagi gol tercipta, skor 2-0 untuk kemenangan Timnas Indonesia.

(mhd)

