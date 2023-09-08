...

Highlights Timnas Indonesia vs Timnas Turkmenistan di FIFA Matchday: Skuad Garuda Menang Berkat Gol Cantik Dendy dan Egy

Febry Rachadi, Jurnalis · Jum'at 08 September 2023 22:58 WIB
Timnas Indonesia sukses menaklukkan Turkmenistan dengan skor 2-0 pada laga FIFA Matchaday yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Jawa Timur. Skuad Garuda membuka keunggulan melalui gol cantik Dendy Sulistyawan di menit ke-19.
 
Keunggulan Timnas Indonesia bertahan hingga turun minum. Tim besutan Shin Tae-yong kembali menambah gol lewat tendangan keras kaki kiri Egy Maulana Vikry di injury time.
 
Hingga peluit panjang berbunyi tak ada lagi gol tercipta, skor 2-0 untuk kemenangan Timnas Indonesia.

