Keseruan LMAC MUSIC FORALL FEST 2023, Dapat Sambutan Antusias dari Penikmat Musik

Chindy Aprilia Pratiwi, Jurnalis · Jum'at 08 September 2023 18:00 WIB
Event LMAC MUSIC FORALL FEST 2023 disambut antusias oleh para penikmat musik di Indonesia. Dari banyaknya penonton yang datang dan antre di depan gerbang pintu masuk, dengan aneka busana terbaiknya.
 
Sejak pukul 15.20 WIB, Lido Music & Arts Center, Bogor, Jawa Barat sudah mulai dipenuhi oleh para penonton LMAC. Hari pertama LMAC 2023 diisi oleh penampilan Taeyang, Secret Number, Mahalini, Rizky Febian, Fourtwnty, dan DJ Dipha Barus.
 
Diketahui, LMAC MUSIC FORALL FEST 2023 yang diselenggarakan Lido Music & Arts Center, Bogor, Jawa Barat. Event musik ini diadakan selama 2 hari, yakni pada Jumat 8 Septermber 2023, dan Sabtu 9 September 2023.
 
Reporter : Chindy Aprilia Pratiwi     
Producer : Erlangga Agung Asmoro

