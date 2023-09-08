Konser LMAC Music Forall Fest hari pertama diselenggarakan pada Jumat (8/9/2023) dengan meriah. Selain itu, para pengunjung terlihat sangat antusias jajan-jajan santai di F&B area LMAC Music Forall Fest

Banyak ragam makanan dan minuman yang dijajakan seperti kuliner khas Nusantara seperti bakso malang, pempek, nasi ayam, semuanya lengkap.

Sebagai informasi, LMAC Music Forall Fest 2023 dimeriahkan oleh berbagai penyanyi ternama Indonesia dan Korea Selatan

Reporter : Devi Ari Rahmadhani

Producer : Erlangga Agung Asmoro

(rns)

