Kuliner Nusantara hingga Kekinian Iringi Event LMAC MUSIC FORALL FEST 2023

Devi Ari Rahmadhani, Jurnalis · Jum'at 08 September 2023 17:45 WIB
Konser LMAC Music Forall Fest hari pertama diselenggarakan pada Jumat (8/9/2023) dengan meriah. Selain itu, para pengunjung terlihat sangat antusias jajan-jajan santai di F&B area LMAC Music Forall Fest
 
Banyak ragam makanan dan minuman yang dijajakan seperti kuliner khas Nusantara seperti bakso malang, pempek, nasi ayam, semuanya lengkap. 
 
Sebagai informasi, LMAC Music Forall Fest 2023 dimeriahkan oleh berbagai penyanyi ternama Indonesia dan Korea Selatan
 
Reporter : Devi Ari Rahmadhani    
Producer : Erlangga Agung Asmoro 

