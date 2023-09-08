Permainan tradisional gasing memang dikenal sebagai permainan segala jenis usia. Tak terkecuali yang dilakukan oleh para emak-emak yang berada di Kabupaten Sidrap, Sulsel.
Memanfaatkan waktu luang di malam hari, puluhan emak-emak ini beradu keterampilan bermain gasing. Tingginya antusias permainan gasing dari kaum hawa, membuat perlombaan khusus kepada emak-emak
Reporter : Erwin Eka Pratama
Producer : Erlangga Agung Asmoro
(rns)
