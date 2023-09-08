...

KLHK Siapkan Langkah Hukum untuk Perusahaan Angkutan yang Tidak Patuhi Uji Emisi

Rani Stones Sanjaya, Jurnalis · Jum'at 08 September 2023 22:20 WIB
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tengah menyiapkan langkah hukum untuk menindak perusahaan angkutan yang tidak mematuhi uji emisi. Sanksi yang disiapkan adalah pidana selama 3 tahun penjara, dan denda hingga Rp3 miliar.
 
Penerapan hukum pidana perlu di lakukan guna meningkatkan kesadaran masyarakat termasuk perusahaan angkutan agar mentaati aturan uji emisi demi memperbaiki kualitas udara.

(mhd)

