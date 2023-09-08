Presiden Joko Widodo menerima kunjungan PM Republik Rakyat China Li Qiang. Pertemuan dilakukan Istana Merdeka pada pagi hari ini, Jumat (8/9/2023).

Turut mendampingi Jokowi Menlu Retno Marsudi hingga Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan. Jokowi pun mengajak PM Li ke dalam Istana dan bakal melakukan pembicaraan bilateral di ruang oval Istana Merdeka.

Reporter : Raka Dwi Novianto

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

