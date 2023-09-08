Ratusan warga Tambora mengungsi pascakebakaran hebat, Kamis (7/9/2023). Tenda-tenda posko pengungsian didirikan tak jauh dari lokasi kebakaran. Tercatat 34 rumah yang didalamnya terdapat 256 jiwa terdampak musibah ini. Tak sedikit dari mereka yang menangis histeris tak kuasa menahan kesedihan.

Warga di lokasi masih membutuhkan bantuan berupa susu, pampers hingga obat-obatan. Dugaan sementara kebakaran berasal dari korsleting listrik dari salah satu rumah warga.

Reporter : Miftahul Ghani

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News