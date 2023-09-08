Mobil minibus hitam terekam CCTV menurunkan paksa El Mis Indrawati (49). TKP di Jalan Nagari Bukik Batabuah, Canduang, Agam, Sumbar. Setelah diturunkan, korban berlari dan minta tolong warga karena dirampok.

Wanita itu menjadi korban penculikan dan perampokan, modus diantar pulang. Korban awalnya sedang menunggu angkot di Simpang Baringin. Mobil pelaku datang, menanyakan suami korban dan berjanji mengantar pulang. Korban kehilangan perhiasan emas dan uang, total kerugian Rp14 juta

Saat ini, Jumat (8/9) kasus ditangani polisi dan dalam proses penyelidikan.

Kontributor: Wahyu Sikumbang

Produser: B.Lilia Nova

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News