Indonesia dan Jepang sepakat meningkatkan status kemitraan menjadi mitra strategis komprehensif. Hal tersebut usai Presiden Jokowi menggelar pertemuan bilateral dengan PM Jepang Fumio Kishida di Jakarta, pada Kamis (7/9/2023).

Prioritas utama saat ini, yakni menentukan arah kerja sama konkret yang mampu memberikan manfaat bagi masyarakat. PM Kishida mengapresiasi Indonesia yang telah berperan penting sebagai Ketua ASEAN.

PM Kishida berharap koordinasi antara ASEAN dan Jepang dapat terus dilanjutkan.

Reporter : Reza Ramadhan

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

