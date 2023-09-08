Yenny Wahid buka suara terkait Ketum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin yang diperiksa KPK pada Kamis (8/9/2023). Yenny yang ditemui di Jombang mendoakan Cak Imin agar diberi kekuatan menjalani proses pemeriksaan KPK dengan baik.

Sebelumnya Cak Imin memenuhi panggilan KPK untuk pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus korupsi sistem proteksi TKI di Kemnaker tahun 2012. Pengadaan sistem proteksi TKI tersebut diduga merugikan keuangan negara yang jumlah pastinya masih dalam proses penghitungan.

Reporter : Mukhtar Bagus

Produser: Reza Ramadhan

