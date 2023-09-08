Dua pencuri motor beraksi di Jalan Mahoni, Koja, Jakut, Kamis (7/9). Dua pelaku membawa motor yang parkir di jalan dan mendorongnya dengan kaki. Pemilik yang melihat motornya dibawa berteriak maling.

Teriakan korban terdengar oleh emak-emak yang langsung mengejar pelaku. Kedua pelaku panik mendengar teriakan itu, meninggalkan motor dan kabur.

Kontributor: Sofyan Firdaus

Produser: B.Lilia Nova

(fru)

