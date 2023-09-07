Ballon dOr secara resmi telah merilis nominasi pemenang untuk tahun 2023. Ada 30 nama pesepakbola yang masuk dalam daftar nominasi tahun ini.

Dari puluhan nama itu, Lionel Messi kembali meramaikan persaingan usai absen di tahun 2022. Messi kembali masuk nominasi setelah menjalani tahun yang hebat di 2022-2023.

Salah satunya, berhasil mengantarkan Argentina Juara Piala Dunia 2022 di Qatar Desember tahun lalu. Messi bakal mendapat saingan dari bintang Manchester City Erling Haaland dan runner-up Piala Dunia bersama Prancis, Kylian Mbappe.

Sementara, megabintang Portugal yang bermain bersama klub Al Nassr, Cristiano Ronaldo untuk pertama kalinya dalam 20 tahun terakhir harus absen dalam daftar calon peraih Ballon dOr tahun 2023.

