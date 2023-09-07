...

Ammar Zoni Kembali Jalani Sidang Tanpa Didampingi Ayah dan Irish Bella

Erlangga Agung Asmoro, Jurnalis · Kamis 07 September 2023 20:30 WIB
Ammar Zoni kembali menjalani sidang kasus penyalahgunaan narkoba di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Kamis (7/9/2023). Meskipun tanpa kehadiran sang ayah yaitu Suhendri Zoni Alruvi yang sempat jatuh sakit. 
 
Namun suami Irish Bella ini terlihat lebih tenang saat berada diruang sidang. Sekedar informasi, sidang kasus narkoba yang menjerat Ammar Zoni terpaksa ditunda pada Kamis (31/8/2023) lalu.

(mhd)

